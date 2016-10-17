Дибала продлит контракт с "Ювентусом" до 2021 года

"Ювентус" в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с нападающим Пауло Дибалой, утверждает Tuttosport. Новое соглашение с 22-летним аргентинцем будет рассчитано до 2021 года, а его зарплата составит 4,5 миллиона евро за сезон плюс различные бонусы.

- Продление контрактов с Бонуччи и Дибалой? Они уже хорошо зарабатывают, но правильно, что следует игрокам показать признание, - отметил генеральный директор туринского клуба Джузеппе Маротта. - Мы работаем над новыми соглашениями также с целью поддержания баланса в раздевалке.