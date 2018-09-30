Дибала опубликовал в Инстаграме фото с Манджукичем

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала опубликовал в своем Инстаграме фото с партнером по нападению Марио Манджукичем. Его команда накануне обыграла "Наполи" в чемпионате Италии (3:1).
Манджукич в этом матче сделал дубль. Еще один мяч в активе Леонардо Бонуччи. У неаполитанцев отличился Дрис Мертенс.
Криштиану Роналду в этом матче не забивал, но принял участие во всех трех голах.
Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) 29 Сен 2018 в 1:32 PDT
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