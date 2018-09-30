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Дибала опубликовал в Инстаграме фото с Манджукичем

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Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала опубликовал в своем Инстаграме фото с партнером по нападению Марио Манджукичем. Его команда накануне обыграла "Наполи" в чемпионате Италии (3:1).

Манджукич в этом матче сделал дубль. Еще один мяч в активе Леонардо Бонуччи. У неаполитанцев отличился Дрис Мертенс.

Криштиану Роналду в этом матче не забивал, но принял участие во всех трех голах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👏🏻🇭🇷⚪️⚫️

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala) 29 Сен 2018 в 1:32 PDT

 

Все о чемпионате Италии - здесь.

Ювентус - Наполи

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/italy/

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