Дибала опубликовал в Инстаграме фото с Манджукичем

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала опубликовал в своем Инстаграме фото с партнером по нападению Марио Манджукичем. Его команда накануне обыграла "Наполи" в чемпионате Италии (3:1).

Манджукич в этом матче сделал дубль. Еще один мяч в активе Леонардо Бонуччи. У неаполитанцев отличился Дрис Мертенс.

Криштиану Роналду в этом матче не забивал, но принял участие во всех трех голах.

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