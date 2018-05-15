Дель Пьеро пожелал Манчини удачи в сборной Италии

Бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал назначение Роберто Манчини главным тренером команды. Он пожелал удачи новому наставнику.
- Роберто Манчини уже знакомы эмоции от вызова в сборную Италии в качестве игрока, - написал Дель Пьеро в твиттере. - Переживая эти эмоции уже в качестве тренера, я думаю, он испытывает нечто уникальное - такое происходит не каждый день! Удачи!
Контракт 53-летнего итальянца со сборной рассчитан на два года. Ранее он возглавлял "Зенит", "Манчестер Сити", "Интер", "Фиорентину", "Лацио" и "Галатасарай".
Roberto Mancini ha già conosciuto da giocatore le emozioni di una chiamata in Nazionale. Riviverle da CT immagino sia qualcosa di unico: non capita sempre! In bocca al lupo @robymancio @Vivo_Azzurro ! #ADP10 pic.twitter.com/fvgdIZt393– Alessandro Del Piero (@delpieroale) 15 мая 2018 г.