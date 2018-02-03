Де Лаурентис считает, что в "Наполи" Икарди мог бы стать вторым Роналду

Президент "Наполи" Аурелио де Лаурентис признался, что однажды предлагал 55-60 миллионов евро за форварда "Интера" Мауро Икарди. По словам де Лаурентиса, в Неаполе нападающий мог бы забивать около 40 мячей за сезон.

– Я как-то встретился с его супругой, мы мило поговорили, – цитирует Rai Sport президента "Наполи". – Я предложил 55-60 миллионов евро, и мы обсудили возможный контракт.

Икарди – форвард мирового уровня. Думаю, что под руководством Сарри он бы забивал под 40 мячей. Он мог стать вторым Роналду. Буду ли я ещё раз делать подобное предложение? Никогда не говори "никогда".