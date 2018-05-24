"Болонья" объявила о прекращении сотрудничества с Донадони

"Болонья" подтвердила, что Роберто Донадони не будет главным тренером команды со следующего сезона, сообщается на официальном сайте клуба. 54-летний специалист покинет красно-синих после трех лет у руля команды.

- Мы глубоко признательные Роберто и его команде за работу, которые они выполняли со страстью и профессионализмом в течение трех сезонов, - заявил президент "Болоньи" Джоуи Сапуто. – Я считаю Донадони одним из лучших тренеров, который внес важный вклад в команду. Однако мы почувствовали, что спустя три года его время в Болонье подошло к концу, несмотря на приверженность и преданность, которые он и его команда всегда демонстировали. Я желаю Донадони удачи на протяжении всей его дальнейшей карьеры.

Ранее сообщалось, что новым тренером "Болоньи" может стать Филиппо Индзаги, который на настоящий момент тренирует "Венецию" из серии В. Пока Индзаги не может подписать контракт с "Болоньей", поскольку его клуб участвует в турнире за право выйти в серию А.