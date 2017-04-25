Банега не собирается покидать "Интер" и хочет завоевать с клубом трофеи

Агент полузащитника "Интера" Эвера Банеги Марсело Симонян заявил, что его клиент не планирует менять команду летом. 28-летний аргентинец рассчитывает завоевать трофеи с миланской командой.

– Банега очень счастлив в "Интере", – цитирует FCInterNews Симоняна. – Каждый день он думает только о том, что у "Интера" есть все для побед. В прошлое трансферное окно был интерес к нему, и летом, скорее всего, появятся новые претенденты на игрока, но игрок думает только о "Интере". Он хочет остаться и завоевать трофеи в футболке нерадзурри.