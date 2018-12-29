Леонид Слуцкий - о том, как перепутал sack и suck: "Это слово вызвало фурор только в России"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал о конфузе, который произошел с ним во время разговора с голландским журналистом. После одного из матчей журналист Fox Sports задал вопрос по поводу возможного ухода Слуцкого в "Спортинг". Тренер ответил, что покинет "Витесс", только если владелец его уволит. Корреспондент удивился и переспросил. Дело в том, что ему вместо sack (уволить) послышалось suck (сосать). История активно обсуждалась в российских СМИ.

– Говорил и продолжаю говорить, что с удовольствием отработаю двухлетний контракт с "Витессом" до конца, и уйду, только если руководство клуба решит меня уволить, – сказал Слуцкий. – Когда пошли слухи об интересе ко мне "Спортинга", я в телеинтервью произнес это слово так, что в России это вызвало фурор. Самое интересное – только в России. В Голландии эта тема вообще никак не обсуждалась!

Рассказывать тут, собственно, нечего. Леша Березуцкий включал на интернет-переводчике, как звучит одно и другое слово – их практически невозможно отличить. К тому же я разговаривал с нашим защитником Макси Кларком и все перепроверил. Например, в Йоркшире, откуда он родом, слово sack звучит именно как suck, a плохое слово – как "сук". Именно в Йоркшире. Повторяю: здесь вообще не было резонанса! Я уже и сам подталкивал: ну давайте поржем, обсудим, я готов к шуткам-прибауткам. Они: "А что вообще случилось?" (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Слуцкого