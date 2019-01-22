АЗ - "Витесс": Караваев сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав "Витесса" на матч 1/4 финала Кубка Голландии против АЗ. Главный тренер клуба из Арнема Леонид Слуцкий выпустит с первых минут россиянина Вячеслава Караваева, а также голландца Навароне Фора. Это единственные игроки, которые приняли участие во всех 25 играх сезона.

Полностью стартовый состав "Витесса" выглядит следующим образом: Эдуарду - Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер - Беренс, Сереро, Фор - Эдегор, Дарфалу, Линссен.

АЗ - "Витесс": Кубок Голландии, 1/4 финала, 22 января 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 (время московское)