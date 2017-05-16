Юпп Хайнкес: "Лам должен стать футболистом года в Германии"

Бывший главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес выразил мнение, что Филипп Лам должен стать футболистом года в Германии. Ранее 33-летний немец заявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.

– Лам – один из самых выдающихся игроков в немецком футболе, – передает Daily Mail слова Хайнкеса. – Он заслужил быть футболистом года в Германии.

Филипп Лам за свою карьеру выиграл 21 трофей, включая Лигу чемпионов и Чемпионат мира. Прощальный матч, в котором "Бавария" сыграет против "Фрайбурга", состоится 20 мая и начнется в 16.30.