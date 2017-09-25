Ярмоленко вернулся к тренировкам c "Боруссией"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вернулся в общую группу. Как сообащет пресс-служба клуба, футболист сможет принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Реала".

Сегодня Ярмоленко назвали лучшим игроком стартовых туров чемпионата Германии по итогам опроса, проведенного немецким изданием Bild. За 27-летнего игрока проголосовал 21 процент болельщиков. На втором месте расположился нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (14 процентов), на третьем – форвард "Хоффенхайма" Марк Ут (14 процентов). Украинец в пяти матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал одну результативную передачу.