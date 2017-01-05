22:28 | ФУТБОЛ — Германия

"Вольфсбург" приобрел хавбека сборной Турции за 12,5 миллиона евро

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Полузащитник "Майнца" и сборной Турции Юнус Малли стал игроком "Вольфсбурга", сообщает клубная пресс-служба. Стороны заключили контракт сроком на четыре с половиной сезона. По неофициальным данным 24-летний хавбек достался "волкам" за 12,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Малли на клубном уровне во всех турнирах принял участие в 24 играх, забив 8 голов и 7 раз ассистировав партнерам.

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Материалы REN-TV

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