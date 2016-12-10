19:59 | ФУТБОЛ — Германия

"Вольфсбург" не будет возвращать Дракслера в состав

0
0
0

Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс надеется продать полузащитника Юлиана Дракслера из-за сложившейся ситуации. 23-летний футболист не попал в заявку на игру 14-го тура чемпионата Германии против "Баварии", несмотря на отсутствие травм и дисквалификаций. Сам немец ранее жаловался на свист болельщиков в свою сторону и намерен продолжить карьеру в другой команде.

– Если будут предложения по нему, мы их выслушаем, – цитирует Sky Sport Germany Аллофса. – Мы вели себя честно и последовательно, но, к сожалению, ситуация повернулась в худшую сторону. Ему будет сложно вернуться в состав.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Дракслера могут попытаться приобрести "Арсенал", "ПСЖ" и "Ювентус".

Дополнительная информация

http://www.football-italia.net/95491/wolfsburg-awaiting-draxler-offers

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ