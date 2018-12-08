"Вердер" обыграл "Фортуну"

"Вердер" переиграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 14-го тура чемпионата Германии. Это второе поражение дюссельдорфской команды кряду.
Чемпионат Германии
Бундеслига
14-й тур
"Вердер" - "Фортуна Д" - 3:1 (1:1)
Голы: Мевальд, 20 (1:0). Лукебакио, 43 - с пенальти (1:1). Харник, 71 (2:1). Саджент, 78 (3:1).
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Аугустинссон, Фридль, Классен, М.Эггештайн, Мевальд (Й.Эггештайн, 69), Писарро (Харник, 60), Крузе, Рашица (Саджент, 76).
"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Циммер, Бормут, Боджек, Финк (Моралес, 61), Усами (Хеннингс, 46), Циммерманн, Штегер, Лукебакио (Раман, 87).
Предупреждения: Бормут, 1. Гебреселассие, 44. Лукебакио, 44. Фридль, 51. Циммерманн, 64. Рашица, 67. Хеннингс, 84.
Судья: Фриц.
7 декабря. Бремен. Стадион "Везерштадион".