"Вердер" обыграл "Фортуну"

"Вердер" переиграл "Фортуну" из Дюссельдорфа в матче 14-го тура чемпионата Германии. Это второе поражение дюссельдорфской команды кряду.

Чемпионат Германии

Бундеслига

14-й тур

"Вердер" - "Фортуна Д" - 3:1 (1:1)

Голы: Мевальд, 20 (1:0). Лукебакио, 43 - с пенальти (1:1). Харник, 71 (2:1). Саджент, 78 (3:1).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Аугустинссон, Фридль, Классен, М.Эггештайн, Мевальд (Й.Эггештайн, 69), Писарро (Харник, 60), Крузе, Рашица (Саджент, 76).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Циммер, Бормут, Боджек, Финк (Моралес, 61), Усами (Хеннингс, 46), Циммерманн, Штегер, Лукебакио (Раман, 87).

Предупреждения: Бормут, 1. Гебреселассие, 44. Лукебакио, 44. Фридль, 51. Циммерманн, 64. Рашица, 67. Хеннингс, 84.

Судья: Фриц.

7 декабря. Бремен. Стадион "Везерштадион".