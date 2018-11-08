Ули Хенесс: "Боруссия" Дортунд будет фаворитом в матче с "Баварией"

Президент "Баварии" Ули Хенесс перед встречей с "Боруссией" Дортмунд в рамках 11-го тура бундеслиги отметил, что соперник будет фаворитом в этом матче. Он также отметил, что ему понравился результат в игре группового турнира Лиги чемпионов с АЕК (2:0) и то, как он был добыт.

Победа позволила бы мюнхенцам сократить до минимума четырехочковое отставание в турнирной таблице.

- "Бавария" показала хорошую игру во втором тайме матча с АЕК. Но впервые за долгое время мы отправляемся в Дортмунд не в качестве фаворита, а в качестве аутсайдера, - приводит пресс-служба клуба слова Хенесса.

"Боруссия" после 10-го тура чемпионата Германии набрала 24 очка и лидирует в турнирной таблице. "Бавария" с 20-ю очками идет второй. Впервые за 7 лет дортмундцы будут выше мюнхенцев перед очной встречей. Игра между грандами немецкого футбола состоится в субботу, 10 ноября.

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