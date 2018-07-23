"Уэска" арендовала Инсуа у "Шальке"

Защитник "Шальке" Пабло Инсуа перешел в "Уэску" на правах аренды, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Аренда рассчитана на один сезон. Контракт с клубом бундеслиги действует до 30 июня 2021 года.

24-летний Инсуа перешел в “Шальке” летом 2017 года из "Депортиво". Из-за тяжелой болезни он пропустил практически весь прошлый сезон, приняв участие лишь в одном матче. "Уэска" в следующем сезоне впервые в истории сыграет в ла лиге.