"Уэска" арендовала Инсуа у "Шальке"

Защитник "Шальке" Пабло Инсуа перешел в "Уэску" на правах аренды, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Аренда рассчитана на один сезон. Контракт с клубом бундеслиги действует до 30 июня 2021 года.
24-летний Инсуа перешел в “Шальке” летом 2017 года из "Депортиво". Из-за тяжелой болезни он пропустил практически весь прошлый сезон, приняв участие лишь в одном матче. "Уэска" в следующем сезоне впервые в истории сыграет в ла лиге.
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