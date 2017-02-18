Томас Тухель: "Пищек демонстрирует то, что отличает "Боруссию" от других команд"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после победы над "Вольфсбургом" (3:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии подчеркнул, что его команда действовала дисциплинированно. Также Тухель похвалил защитника Лукаша Пищека.

– Нам удалось провести матч сконцентрировано, – приводит официальный сайт бундеслиги слова Тухеля. – Мы создали много моментов, а сопернику позволили мало чего сделать. На данный момент мы очень трудолюбиво работаем в обороне и действуем дисциплинированно. Лукаш Пищек находится в великолепной форме. В матчах с "Бенфикой" и сегодня он был необычайно силен и отображал все то, что отличает "Боруссию" от других команд. Мы наконец-то начали играть стабильно, но можем больше.