Томас Мюллер: "Сейчас мы не в той позиции, чтобы жаловаться на победные результаты"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер после победы в выездном матче 9-го тура бундеслиги над "Майнцем" (2:1) отметил, что его команда хотела забить больше во втором тайме. Он также добавил, что счет вполне устраивает мюнхенцев, так как клуб сейчас не в той позиции, чтобы жаловаться на победные результаты.

- Играть в гостях у "Майнца" зачастую сложно, - приводит пресс-служба клуба слова Мюллера. - Сегодня все снова в этом убедились. Но у нас определенно было больше моментов. Счет 2:1 нас устраивает. Хотя сейчас мы и не демонстрируем ураганный футбол, но сегодня мы задавали тон и в первом тайме мы могли забить больше.

После перерыва мы заснули во время вбрасывания, приведшего к голу, но потом все равно смогли выйти вперед. Мы хотели забить больше одного гола, однако сейчас мы не в той позиции, чтобы жаловаться на победные результаты.

"Бавария" одержала третью победу подряд. Мюнхенская команда набрала 19 очков и на данный момент поднялась на второе место в бундеслиге.

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