Томас Мюллер: "Бавария" должна во всех матчах набрать очки, чтобы уйти на праздники с хорошим настроением"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рад, что восстановился после травмы и готов выйти на поле. 28-летниц немец вернулся в строй после пятинедельной паузы.

- Чувствую себя хорошо и поэтому в предвкушении. Я определенно готов играть, - цитирует пресс-служба клуба Мюллера. - Это было сложное время. За это время случилоась несколько настоящих битв. Я бы с удовольствием сыграл против "Лейпцига" или в Глазго.

У меня хорошее тело, которое не так часто травмируется. Во время игры я всегда стараюсь предугадывать возможные риски. Такое бывает в футболе. Я принимаю жизнь такой, какая она есть. Травмы являются ее частью. Мы были довольно осторожны. Если бы это случилось в другой фазе сезона, то, возможно, мы бы пошли на риск.

Во вторник и среду я работал со всеми по полной программе, в четверг мы решили, что немного сбавим обороты. Я не хотел пять дней тренироваться с полной выкладкой и потом подходить к своему первому матчу уставшим. Мы должны во всех матчах набрать очки, чтобы уйти на праздники с хорошим настроением.