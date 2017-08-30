Толян сменил "Хоффенхайм" на дортмундскую "Боруссию"

Защитник "Хоффенхайма" Джереми Толян подписал пятилетний контракт с дортмундской "Боруссией", информирует официальный сайт клуба. Финансвоые условия трансфера не сообщаются. 23-летний немец выступал за "Хоффенхайм" с 2011 года. С тех пор он принял участие в 63 матчах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Также Толян выступал за молодежную сборную Германии.