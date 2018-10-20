"Шальке" проиграл "Вердеру"

"Шальке" уступил "Вердеру" в матче 8-го тура чемпионата Германии (0:2). Дублем в составе гостей отметился полузащитник Максимилиан Эггештайн.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
8-й тур
"Шальке-04" - "Вердер" - 0:2 (0:1)
Голы: М.Эггештайн, 43 (0:1). М.Эггештайн, 66 (0:2).
"Шальке-04": Нюбель, Налду, Сане, Мендиль (Ут, 46), Калиджури, Маскарель (Ди Санто, 63), Бенталеб, Шепф, Харит (Сердар, 69), Маккенни, Бургшталлер.
"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Нури Шахин (Мевальд, 78), Кайнц (Лангкамп, 55), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 55).
Предупреждения: Мендиль, 25. Кайнц, 41. Нури Шахин, 61. М.Эггештайн, 72. Классен, 90.
Судья: Дингерт.
20 октября. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".
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