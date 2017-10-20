"Шальке" обыграл "Майнц"

Матч 9-го тура "Шальке" – "Майнц" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами отметились полузащитник Леон Горецка и нападающий Гвидо Бургшталлер.
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9-й тур
"Шальке" – "Майнц" – 2:0 (1:0)
Голы: Горецка, 13 (1:0). Бургшталлер, 74 (2:0).
"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер, Калиджури, Стамбули, Майер, Горецка, Арит (Коке, 89), Ди Санто (Коноплянка, 68), Бургшталлер (Резе, 84).
"Майнц": Адлер, Балогун (Кодро, 79), Брозински, Донати (Максим, 70), Белль, Диалло, Латца, Озтунали, Гбамен, Де Бласис (Фишер, 62), Муто.
Предупреждения: Налду, 22. Коке, 90+1. Калиджури, 90+2.
Судья: Штайнхаус.
20 октября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).