23:27 20 октября | Футбол — Германия

"Шальке" обыграл "Майнц"


Матч 9-го тура "Шальке""Майнц" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами отметились полузащитник Леон Горецка и нападающий Гвидо Бургшталлер.

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9-й тур

"Шальке" – "Майнц" – 2:0 (1:0)

Голы: Горецка, 13 (1:0). Бургшталлер, 74 (2:0).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер, Калиджури, Стамбули, Майер, Горецка, Арит (Коке, 89), Ди Санто (Коноплянка, 68), Бургшталлер (Резе, 84).

"Майнц": Адлер, Балогун (Кодро, 79), Брозински, Донати (Максим, 70), Белль, Диалло, Латца, Озтунали, Гбамен, Де Бласис (Фишер, 62), Муто.

Предупреждения: Налду, 22. Коке, 90+1. Калиджури, 90+2.

Судья: Штайнхаус.

20 октября. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).

Турнирная таблица бундеслиги – здесь

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