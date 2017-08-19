"Шальке" обыграл "Лейпциг", Коноплянка забил гол

"Шальке" забил два безответных гола в матче 1-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига". Под занавес первого тайма в ворота "быков" был назначен пенальти, который реализовал Набиль Бенталеб. Закрепил преимущество гельзеркирхинцев Евгений Коноплянка, отличившийся на 73 минуте.

Чемпионат Германии

Бундеслига

1-й тур

"Шальке-04" - "РБ Лейпциг" - 2:0 (1:0)

Голы: Бенталеб, 43 - с пенальти (1:0). Коноплянка, 73 (2:0).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Майер, 89), Калиджури, Горецка, Бенталеб, Арит (Маккенни, 79), Ди Санто (Резе, 63).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Форсберг, 46), Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Кейта, Лаймер (Брума, 76), Поульсен (Огюстен, 76), Вернер.

Предупреждения: Хальстенберг, 34. Кейта, 47. Маккенни, 86. Бенталеб, 90+5.

Судья: ЦВАЙЕР (Германия).

19 августа. Гельзенкирхен. Стадион "Veltins-Arena (Arena AufSchalke)".