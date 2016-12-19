13:23 | ФУТБОЛ — Германия

Роббен не обсуждал с Румменигге свое будущее в "Баварии"

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Отец полузащитника "Баварии" и сборной Голландии Арьена Роббена Ханс Роббен отметил, что игрок пока не может сказать ничего конкретного о своем будущем в составе немецкого топ-клуба. По его словам, 32-летний хавбек хотел бы продлить контракт с "Баварией" и в ближайшее время может встретиться с председателем правления клуба Карлом-Хайнцем Румменигге.

– Мой сын еще не встречался с Румменигге. Возможно, в ближайшем будущем такая встреча состоится, – приводит goal.com слова отца Роббена. – Я сам сосредоточен на футболе. Знаю, что игроки часто говорят обтекаемые фразы, чтобы быть дипломатичными, но, поверьте, ничего конкретного я на данный момент и правда не знаю. Если бы мне было что сказать, то я бы не стал таиться.

Контракт Роббена с "Баварией" истекает летом 2017 года.

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