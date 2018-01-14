Рауш помог "Кельну" вырвать победу у менхенгладбахской "Боруссии"

"Кельн" на своем поле обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии. На гол защитника хозяев Фредерика Серенсена гости ответили точным ударом нападающего Рафаэла. На 5-й компенсированной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил форвард домашней команды Симон Теродде.

Отметим, что в составе "Кельна" во втором тайме на поле вышел защитник сборной России Константин Рауш. Фланговый игрок обороны появлился на поле на 72-й минуте встречи, заменив Йонаса Хектора. В концовке встречи именно с его передачи Теродде забил победный гол.

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18-й тур

"Кельн" - "Боруссия М" - 2:1 (1:0)

Голы: Серенсен, 34 (1:0). Раффаэл, 69 (1:1). Теродде, 90+5 (2:1).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор (Рауш, 72), Клюнтер, Мере, Хегер, Йоич (Гирасси, 78), Озджан, Теродде, Цоллер (Клеменс, 63).

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Херрманн (Хофманн, 80), Грифо (Раффаэл, 46), Крамер (Кюизанс, 68), Закария, Штиндль, Азар.

Предупреждения: Крамер, 40. Клюнтер, 50. Закария, 63. Теродде, 68. Гинтер, 72.

Судья: Цвайер.

14 января. Кельн. Стадион "Rhein-Energie-Stadion".