Прогноз "Фонбет": у "Лейпцига" практически нет шансов победить "Баварию"

19 декабря "Бавария" сыграет с "Лейпцигом" в рамках 16-го тура бундеслиги. Встреча начнется в 22.30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

– В линии "Фонбет" появится расширенная роспись на матч "Бавария" – "Лейпциг"?

– Да. Клиенты "Фонбет" смогут поставить на результативные действия игроков, незасчитанные голы, пенальти, удаления. Всего в линии появится более 450 вариантов для ставки. Также "Фонбет" предлагает повышенные коэффициенты на этот матч.

– Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Баварию". На победу мюнхенского клуба можно поставить с коэффициентом 1.37, на победу "Лейпцига" – с коэффициентом 8.75, на ничью – с коэффициентом 5.50. Клиенты "Фонбет" тоже уверены в победе мюнхенцев. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 97% сделали ставку на "Баварию", 1% – на "Лейпциг" и 2% – на ничью.

– Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют меньше четырех голов. На тотал меньше 3,5 можно поставить с коэффициентом 1.80, на тотал больше 3,5 – с коэффициентом 2.00. Клиенты "Фонбет" не согласны с букмекерами. На тотал больше 3,5 сделали ставку 90% игроков, на тотал меньше 3,5 – 10%.

– Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Баварии", ее выбрали 82% клиентов "Фонбет". 7% игроков поставили на тотал больше 3,5, 5% – на то, что мюнхенский клуб не проиграет. На гол "Баварии" сделали ставку 3% клиентов "Фонбет", еще 3% – на победу мюнхенцев с форой (-1,5).

– А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 100 000 рублей на победу "Баварии" с коэффициентом 1.35. В среднем на матч "Баварии" и "Лейпцига" ставят 600 рублей.

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