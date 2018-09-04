Почему Езила осудили за фото с Эрдоганом? Объясняет глава DFB

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель в интервью Sky Sports прокомментировал негативную реакцию общественности на фотографию полузащитника "Арсенала" Месута Езила с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. На фоне неудачного выступления на ЧМ-2018 и критики со стороны сограждан хавбек принял решение завершить выступление за сборную Германии.

– Мы – за уважение, толерантность, честную игру, а также свободу слова и свободу прессы, – заявил Гриндель. – Та фотография с Эрдоганом огорчает наших фанатов, потому что Эрдоган не поддерживает эти ценности.

Также глава DFB поделился мнением о том, повлияет ли сложившаяся ситуация на позицию УЕФА при выборе страны-организатора чемпионата Европы-2024. На проведение турнира претендуют только две страны – Германия и Турция.

"В итоге, наша заявка не связана с тем, что один из наших футболистов как-то относится к миграции, – подчеркнул он. – Если бы немецкий футболист во время борьбы за чемпионат Европы сфотографировался с, например, правым немецким политиком, у нас возникли бы такие же дебаты. Мы в DFB отреагировали бы также".

Отметим, что ранее Гриндель заявлял, что возглавляемая им организация должна была поддержать Езила после ЧМ-2018.