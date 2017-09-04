Первая женщина-арбитр в истории бундеслиги обслужит матч "Герта" - "Вердер"

Первая женщина-арбитр в истории чемпионатов Германии Бибиана Штайнхаус будет назначена на матч 3-го тура между "Гертой" и "Вердером", сообщает Bild. По информации источника, официально о назначении 38-летней судьи будет объявлено 7 сентября.

Отметим, что в сезоне-2016/17 в ее активе восемь встреч второй немецкой бундеслиги, семь – третьей лиги и одна в Кубке Германии.

Матч "Герта" - "Вердер" состоится 10 сентября. Начало игры - 16.30 по московскому времени.

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