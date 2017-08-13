Рибери пошутил над женщиной-арбитром, развязав ей шнурок

38-летняя Бибиана Штайнхаус в субботу впервые в своей карьере судила матч с участием "Баварии", которая в 1-м раунде Кубка Германии разгромила команду из третьей лиги "Хемницер" (5:0). Эта игра входила в программу подготовки арбитра, которой скоро предстоит дебют в бундеслиге.

В ходе матча, когда в пользу "Баварии" был назначен штрафной удар, хавбек мюнхенцев Франк Рибери, устанавливая мяч, успел пошутить над Бибианой и развязал ей шнурок на бутсе. Никакого наказания за такое поведение не последовало.

Недавно Штайнхаус, подруга известного в прошлом английского рефери Ховарда Уэбба, обслуживала матчи женского чемпионата Европы, который проходил в Голландии. В прошлом сезоне в ее активе восемь встреч второй немецкой бундеслиги, семь – третьей лиги и одна в Кубке страны. (Александр БОБРОВ)