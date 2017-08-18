Матчи бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за терактов в Испании

Ближайшие матчи первой и второй бундеслиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах терактов в Испании, информирует официальный сайт турнира. Ранее стало известно, что с минуты молчания из-за терактов начнутся матчи чемпионатов Испании и Франции.

- С помощью минуты молчания немецкий футбол хочет выразить сочувствие народу Испании и, в частности, 15 испанскими игроками, которые сейчас выступают в двух лучших дивизионах чемпионата Германии, - говорится в сообщении.

Напомним, что накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 130 получили ранения.