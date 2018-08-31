Матч второй бундеслиги отменен из-за демонстрации в Хемнице

Матч второй бундеслиги между "Динамо" (Дрезден) и "Гамбургом" отменен, информирует пресс-служба Германской футбольной лиги (DFL). Игра должна была пройти 1 сентября в Дрездене.

Власти земли Саксония приняли такое решение, так как крупные силы полиции в субботу будут брошены на обеспечение безопасности в Хемнице, где пройдут демонстрации.

В Хемнице 26 и 27 августа уже прошли крупные демонстрации с участием ультраправых и других сил после смерти местного жителя, которому нанесли ножевые ранения два мигранта из Сирии и Ирака. Тогда акция переросла в беспорядки.

Завтра также ожидается крупная демонстрация с участием разных объединений, в числе которых ультраправые силы.