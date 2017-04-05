Марсель Шмельцер: "В игре с "Шальке" Обамеянг поступил глупо"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер осудил действия нападающего команды Пьер-Эмерика Обамеянга, который отпраздновал гол в ворота "Шальке" (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии, надев на себя маску. Как выяснилось после встречи, это была маска не одного из супергероев, а рекламная маска компании Nike, с которой африканец подписал контракт до конца карьеры с зарплатой в два миллиона евро в год. Данная история вызвала серьезное недовольство у технического спонсора "Боруссии", компании Puma.

– В команде понимали, что Пьер-Эмерик придумает нечто яркое к дерби, – цитирует Sky Шмельцера. – Но то, что он сделал, было глупо. Никто из нас не знал, что он сделает то, что сделал. С ним уже поговорили и партнеры по команде, и руководство клуба. Обамеянг знает, в чем дело.