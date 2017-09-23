Максимилиан Арнольд: "Для "Вольфсбурга" ничья с "Баварией" - это практически победа"

Полузащитник "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд после ничьей в матче 6-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (2:2) отметил, что этот результат для его команде сродни победе. Также он сделал акцент на том, что сезон пока складывается не лучшим образом.

- Это очко очень важно для команды, особенно ввиду того, как проходит для нас сезон, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Арнольда. - Для нас это практически победа.