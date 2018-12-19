Люсьен Фавр: "У "Боруссии" очень молодые игроки, они еще учатся"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр посетовал на ошибки команды в матче чемпионата Германии с "Фортуной" (1:2). Это поражение стало первым в бундеслиге в нынешнем сезоне для дортмундцев.

– "Фортуна" реализовала свой план на игру, – цитирует AFP Фавра. – Соперник играл очень низко, и мы не смогли отыскать свободные зоны. Во втором тайме играли лучше, но обидно пропустили второй мяч. Слишком высоко стали играть. Понимаем, что это несет опасность, но не всегда можем исправить это. У нас очень молодая команда, она еще учится. Это простая ошибка молодых игроков.