Леон Горецка: "После стопроцентного момента "Шальке" получил спорный пенальти"

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка после поражения от "Баварии" в матче 5-го тура чемпионата Германии (0:3) посетовал на неправильные решения в первом тайме. По его мнениню, забитый мяч мог бы изменить ход встречи.

- Я считаю, что в первом тайме нас выбило из колеи то, что когда у нас были шансы, мы принимали у ворот соперника неправильные решения, - цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Горецку. - Если бы мы открыли счет, то матч стал бы развиваться совершенно по-другому. И в результате контратаки после нашего стопроцентного момента мы получили спорный пенальти. "Шальке" надеялся добыть дома хороший результат. Мы очень разочарованы.

Трансляция матча "Шальке" - "Бавария"