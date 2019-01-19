Леон Горецка: "Цель "Баварии" - выиграть чемпионат Германии"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка после победы над "Хоффенхаймом" в матче 20-го тура чемпионата Германии (3:1) заявил, что мюнхенцы намерены стать чемпионами. На данный момент "Бавария" на 3 очка отстает от лидирующей в таблице дортмундской "Боруссии", но у дортмундцев есть еще игра в запасе.

- В общем и целом мы продемонстрировали хорошую борьбу, - цитирует пресс-служба клуба Горецку. - В первом тайме мы показали отличную игру. Мы держали "Хоффенхайм" под контролем и в итоге заслуженно открыли счет. Во втором тайме игра стала немного неравной, но в итоге в результате контратаки мы решили исход матча. "Хоффенхайм" раскрылся, нам пришлось приложить все силы. Мы хотели хорошо стартовать во втором круге, нам было важно показать хорошую игру. Наша цель - стать чемпионами. В первом круге получилось так, что мы отстали на шесть очков. Теперь мы ведем погоню.