21:12 25 сентября | ФУТБОЛ — Германия

Кристиан Хайдель: "Не позволю игрокам "Шальке" впадать в летаргический сон!"

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Спортивный директор "Шальке" резко раскритиковал команду после поражения от "Хоффенхайма" (1:2) в гостевом матче 5-го тура чемпионата Германии. Гельзенкирхенцы, которые являются соперником "Краснодара" по групповому турниру Лиги Европы, потерпели пятое поражения кряду на старте розыгрыша бундеслиги.

– Настало время, когда нужно давать определенные оценки первым итогам, – приодит Bild слова Хайделя. – В первом тайме мы пробежали лишь 53 километра в сумме. Это к вопросу о менталитете и характере. Нужно как можно быстрее выкинуть всякие глупости из головы. На следующей неделе мы будем разбираться с командой. Я не позволю никому впадать в летаргический сон! Пусть играют другие футболисты. Там вон в раздевалке некоторые уже едят, а у меня вот аппетит пропал! Я знаю, что такое борьба за выживание в турнирной таблице.

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