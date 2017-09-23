Команды Шмидта отобрали очки у "Баварии" на выезде в третий раз подряд

Новый главный тренер "Вольфсбурга" Мартин Шмидт в третий раз отбирает очки у "Баварии", сообщает Opta. Игра против мюнхенцев в 7-м туре чемпионата Германии (2:2) стала дебютной для 50-летнего наставника у руля "волков".
Ранее возглавляемый им "Майнц" в прошлом сезоне сыграл вничью (2:2), а сезоном ранее одержал победу (2:1).
Последним тренером, которому удавалось трижды подряд не проиграть "Баварии" в гостях, был экс-наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп (в период с 2011 по 2014 год).
3 - M. Schmidt bleibt in seinem 3. BL-Gastspiel in Folge gegen Bayern ungeschlagen – das schaffte zuletzt J. Klopp (2011-2014). Unbesiegbar? pic.twitter.com/MtDOD5tf7y– OptaFranz (@OptaFranz) 22 сентября 2017 г.