Команды Шмидта отобрали очки у "Баварии" на выезде в третий раз подряд

Новый главный тренер "Вольфсбурга" Мартин Шмидт в третий раз отбирает очки у "Баварии", сообщает Opta. Игра против мюнхенцев в 7-м туре чемпионата Германии (2:2) стала дебютной для 50-летнего наставника у руля "волков".

Ранее возглавляемый им "Майнц" в прошлом сезоне сыграл вничью (2:2), а сезоном ранее одержал победу (2:1).

Последним тренером, которому удавалось трижды подряд не проиграть "Баварии" в гостях, был экс-наставник дортмундской "Боруссии" Юрген Клопп (в период с 2011 по 2014 год).