"Кельн" с Раушем уступил "Айнтрахту" и потерпел пятое поражение подряд

Матч 5-го тура чемпионата Германии "Кельн" – "Айнтрахт" завершился в пользу гостей – 1:0. Единственный гол с пенальти на 11-й минуте забил нападающий Себастьен Алле.

Отметим, что в составе "козлов" все 90 минут на поле провел полузащитник Константин Рауш. Для команды недавнего дебютанта сборной России это поражение стало пятым в бундеслиге подряд.

"Кельн" – единственная команда чемпионата, по-прежнему не набравшая ни одного очка.

Чемпионат Германии

Бундеслига

5-й тур

"Кельн" - "Айнтрахт" - 0:1 (0:1)

Гол: Алле, 22 - с пенальти.

"Кельн": Хорн, Маро, Серенсен (Клюнтер, 60), Хайнц, Леманн, Рауш, Хегер (Йоич, 60), Биттенкурт, Кордоба, Осако, Цоллер (Риссе, 46).

"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Тавата, Чэндлер, Фалетт, Боатенг (Вольф, 74), Фернандеш, Хасебе, Гачинович (Русс, 90+1), Алле, Ребич (де Гузман, 68).

Предупреждения: Леманн, 30. Рауш, 37. Тавата, 90+2.

Судья: Петерсен.

20 сентября. Кельн. Стадион "Рейн-Энерги".