"Кельн" с Раушем уступил "Айнтрахту" и потерпел пятое поражение подряд

Матч 5-го тура чемпионата Германии "Кельн" – "Айнтрахт" завершился в пользу гостей – 1:0. Единственный гол с пенальти на 11-й минуте забил нападающий Себастьен Алле.
Отметим, что в составе "козлов" все 90 минут на поле провел полузащитник Константин Рауш. Для команды недавнего дебютанта сборной России это поражение стало пятым в бундеслиге подряд.
"Кельн" – единственная команда чемпионата, по-прежнему не набравшая ни одного очка.
Чемпионат Германии
Бундеслига
5-й тур
"Кельн" - "Айнтрахт" - 0:1 (0:1)
Гол: Алле, 22 - с пенальти.
"Кельн": Хорн, Маро, Серенсен (Клюнтер, 60), Хайнц, Леманн, Рауш, Хегер (Йоич, 60), Биттенкурт, Кордоба, Осако, Цоллер (Риссе, 46).
"Айнтрахт": Градецки, Абраам, Тавата, Чэндлер, Фалетт, Боатенг (Вольф, 74), Фернандеш, Хасебе, Гачинович (Русс, 90+1), Алле, Ребич (де Гузман, 68).
Предупреждения: Леманн, 30. Рауш, 37. Тавата, 90+2.
Судья: Петерсен.
20 сентября. Кельн. Стадион "Рейн-Энерги".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2017-2018/