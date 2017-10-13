"Кельн" Рауша проиграл "Штутгарту" и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей

"Штутгарт" дома победил "Кельн" в матче 8-го тура чемпионата Германии - 2:1. В составе победителей отличились Анастасиос Донис и Чадрак Аколо, за "козлов" забил Доминик Хайнц.

Отметим, что в составе "Кельна" с первых минут вышел игрок сборной России Константин Рауш, который был заменен на 72-й минуте. В этом сезоне кельнцы не могут победить в чемпионате Германии в восьмом матче подряд.

Чемпионат Германии

Бундеслига

8-й тур

"Штутгарт" - "Кельн" - 2:1 (1:0)

Голы: Донис, 38 (1:0). Хайнц, 77 (1:1). Аколо, 90+4 (2:1).

"Штутгарт": Цилер, Аого, Бадштубер, Каминьски (Бек, 18), Баумгартль, Павар, Брекало (Аколо, 61), Аскасибар, Мангаля, Теродде, Донис (Гинчек, 80).

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Клюнтер, Леманн, Рауш (Хандверкер, 72), Биттенкурт, Йоич (Гирасси, 66), Озджан (Писарро, 46), Осако, Цоллер.

Предупреждения: Серенсен, 33. Рауш, 63. Клюнтер, 75. Аскасибар, 85. Аколо, 90+4.

Судья: Кортус (Германия).

13 октября. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.