Карло Анчелотти: "Я чувствую поддержку со стороны руководства "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что ощущает поддержку руководства клуба. Он выразил разочарование по поводу вылета из Кубка Германии после поражения от дортмундской "Боруссии" (2:3).

– Я думаю, что рабочая атмосфера в клубе на идеальном уровне, – цитирует AFP Анчелотти. – Я чувствую себя комфортно. Меня поддерживает руководство, клуб на моей стороне. Чувствую, что мне в "Баварии" доверяют, а я доверяю клубу. Я должен взять на себя ответственность за поражение от "Боруссии". Мы могли убить игру, но не сделали этого.