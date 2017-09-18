Карло Анчелотти: "Роббен не сыграет с "Шальке" из-за гриппа"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти сообщил, что полузащитник команды Арьен Роббен пропустит матч 5-го тура чемпионата Германии против "Шальке" по состоянию здоровья. По словам итальянского специалиста, хавбек заболел гриппом.

- У Роббена грипп, он не сыграет завтра, - цитирует Твиттер "Баварии" Анчелотти.

После 4-х туров бундеслиги мюнхенцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Отставание от идущей первой дортмундской "Боруссии" - 1 очко. Отметим, что "Бавария" по дополнительным показателям опережает "Шальке", также набравший 9 баллов.