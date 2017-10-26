Карл-Хайнц Румменигге: "Баварии" немного повезло в серии пенальти"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после победы над "Лейпцигом" в 1/16 финала Кубка Германии заявил, что команда могла одержать до серии пенальти. Также руководитель отметил, что игра оправдала его ожидания.

– Игра оправдала все самые высокие ожидания, – цитирует официальный сайт "Баварии" Румменигге. – Это был великолепный матч. В итоге нам немного повезло в серии пенальти, когда наш голкипер смог отразить один удар. В первом экстра-тайма у нас было много моментов, мы должны были тогда решать исход поединка. Обе команды великолепно боролись.