Кан обвинил Анчелотти в безыдейности

Бывший вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан раскритиковал главного тренера мюнхенского клуба Карло Анчелотти. По словам легендарного голкипера, итальянский специалист действует безыдейно.

– Бросается в глаз, что при Анчелотти футбол гораздо более безыдейный, чем при Гвардьоле, – приводит Bild слова Кана. – Команда всегда играет по схеме 4-3-3, и Анчелотти от нее никуда никогда не отходит. Вообще большой вопрос, можно ли в современном футболе постоянно играть по одной схеме. Для команды это полная противоположность по сравнению с тем, что было при Гвардьоле.