Игрок "Боруссии" мечтает надеть футболку "Реала"

Форвард дортмундской "Боруссии" Эмре Мор заявил, что его мечтой является переход в мадридский "Реал". 19-летний футболист проводит первый сезон за немецкий клуб. В составе "Борусси" на его счету 15 матчей, в которых он забил один гол и отдал две передачи.

– "Боруссия" – одна из лучших команд в мире, я здесь многому учусь, – цитирует Goal.com Мора. – Хочу когда-нибудь играть за "Реал", стать звездой. Моя самая заветная мечта – надеть футболку "Реала", даже если для меня сейчас это слишком рано. Я знаю себя, знаю, что могу играть и за "Барселону". Когда? Пока еще не знаю.