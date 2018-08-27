Хавбек "Вольфсбурга" отказался поддержать ЛГБТ радужной повязкой

Полузащитник "Вольфсбурга" Йосип Брекало отказался надевать капитанскую повязку радужной расцветки в поддержку ЛГБТ-сообщества. По словам 20-летнего хорвата, это противоречит его убеждениям.

– Я вырос в религиозной семье. Если кто-то выбирает образ жизни, который отличается от моего, то это прекрасно. Это дело каждого, – цитирует Брекало Goal.com. – Но я не хочу носить специальный символ для поддержки кого-то, потому что это противоречит моему христианскому мировоззрению.

Напомним, в первом туре бундеслиги "Вольфсбург" победил "Шальке" со счетом 2:1. Во втором туре команда сыграет с "Байером".