Хамес Родригес запустит собственную криптовалюту JR10 Token

Полузащитник сборной Колумбии и "Баварии" Хамес Родригес станет первым из действующих футболистов, который выпустит криптовалюту. Как сообщает The Sun, валюта JR10 Token поступит в публичную продажу 12 июня.

- Хамес является одной из будущих звезд мирового футбола, - сообщается в пресс-релизе компании-партнера 26-летнего колумбийца. – Как представитель поколения нового тысячелетия, он намерен сделать цифровой шаг вперед, поэтому хочет создать современный тип отношений со своими поклонниками.

В минувшем сезоне Хамес провел 45 игр во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 13 результативных передач.