14:52 | ФУТБОЛ — Германия

Хаби Алонсо на этой неделе объявит о завершении карьеры

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Полузащитник "Баварии" Хаби Алонсо, скорее всего, завершит карьеру этим летом. Как сообщает Bild, 35-летний испанец на этой неделе объявит о том, что уйдет из футбола после того, как контракт с немецким клубом закончится. Нынешнее соглашение игрока истекает 30 июня.

Хаби Алонсо начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе "Реал Сосьедад", после чего играл за такие команды, как "Ливерпуль", "Реал" и "Бавария". За свою карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов, со сборной Испании побеждал на чемпионате мира и Европы. С "Реалом" и "Баварией" он становился чемпионом Испании и Германии, а в составе "Ливерпуля" побеждал в Кубке Англии.

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