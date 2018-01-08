"Гуанчжоу Эвергранд" предложил Обамеянгу зарплату в 30 миллионов евро в год

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг, который в ближайшее время может переехать в Китай, получил от "Гуанчжоу Эвергранд" предложение о четырехлетнем контракте. Как сообщает Sina Sports, 28-летний игрок сборной Габона может получать в китайском клубе зарплату в размере 30 миллионов евро.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что "Боруссия" согласилась продать Обамеянга за 72 миллиона евро. В текущем сезоне форвард сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 голевые передачи.