Горецка получил травму в последнем матче Швайнштайгера за "Баварию"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич сообщил, что новичок клуба Леон Горецка получил травму в прощальном матче Бастиана Швайнштайгера, в котором мюнхенцы разгромили нынешний клуб 34-летнего хавбека "Чикаго Файр" (4:0).

– Мы продолжаем наблюдать за Леоном, – цитирует Салихамиджича Sportskeeda. – Скорее всего, у него ничего серьезного. Конечно, лучше бы мы обошлись без травм. Теперь же Горецка пропустит несколько дней.

Напомним, Горецка перешел в "Баварию" из "Шальке" этим летом. В этом сезоне в его активе три официальных матча в составе мюнхенцев, в которых он не отметился результативными действиями.