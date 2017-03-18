Гол Обамеянга принес дортмундской "Боруссии" победу над "Ингольштадтом"

Дортмундская "Боруссия" переиграла в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Дортмундцы занимают третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
25-й тур
"Боруссия" Д – "Ингольштадт" – 1:0 (1:0)
Гол: Обамеянг, 14.
"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Дурм, Рафаэл Геррейру (Вайгль, 56), Кастро (Мерино, 83), Кагава, Пулишич (Шюррле, 77), Обамеянг.
"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Коэн (Мультауп, 83), Киттель (Гросс, 75), Моралес (Хинтерзеер, 90), Леки, Лескано.
Предупреждения: Лескано, 35. Хадергьонай, 54. Зуттнер, 81. Шмельцер, 90.
Судья: Зиберт.
17 марта. Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/