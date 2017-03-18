Гол Обамеянга принес дортмундской "Боруссии" победу над "Ингольштадтом"

Дортмундская "Боруссия" переиграла в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии "Ингольштадт" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг. Дортмундцы занимают третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

25-й тур

"Боруссия" Д – "Ингольштадт" – 1:0 (1:0)

Гол: Обамеянг, 14.

"Боруссия" Д: Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Шмельцер, Гинтер, Дурм, Рафаэл Геррейру (Вайгль, 56), Кастро (Мерино, 83), Кагава, Пулишич (Шюррле, 77), Обамеянг.

"Ингольштадт": Хансен, Матип, Брегери, Зуттнер, Тиссеран, Хадергьонай, Коэн (Мультауп, 83), Киттель (Гросс, 75), Моралес (Хинтерзеер, 90), Леки, Лескано.

Предупреждения: Лескано, 35. Хадергьонай, 54. Зуттнер, 81. Шмельцер, 90.

Судья: Зиберт.

17 марта. Дортмунд. Стадион "Signal-Iduna-Park".